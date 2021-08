Lukaku-Chelsea, la ricostruzione: l’Inter gli ha risposto tramite Zhang – SI

Lukaku può trasferirsi al Chelsea, a patto che i londinesi facciano un’offerta congrua per l’Inter (vedi articolo). Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, sul suo account Twitter, fa una ricostruzione che riguarda anche Steven Zhang.

IN USCITA – Romelu Lukaku si avvicina al Chelsea e a lasciare l’Inter due anni dopo. Quella che appariva come una voce ora sta diventando una situazione concreta. Alfredo Pedullà, via Twitter, spiega: “Lukaku e la ricostruzione vera. Lui ha detto: «Voglio andare». Steven Zhang ha risposto: «Vai, alle cifre che dico io». Il Chelsea lo aveva cercato in vacanza tramite il suo agente (Federico Pastorello, ndr), preannunciando che sarebbe andato fino in fondo”.