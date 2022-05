Lukaku-Chelsea, programmato incontro con nuova società: Inter segue

Lukaku vuole lasciare il Chelsea per tornare in Italia. Il club inglese, intanto, è stato ceduto a una nuova proprietà (vedi articolo) e secondo quanto riportato da Times, il belga incontrerà la dirigenza per discutere del suo futuro.

NUOVO INCONTRO – Romelu Lukaku dopo l’ufficialità del passaggio di proprietà del Chelsea, secondo quanto riportato dal portale inglese Times, ha in programma un colloquio con i nuovi proprietari del club per discutere del suo futuro e ribadire la sua situazione soprattutto dopo la prima stagione deludente. L’Inter, dal canto suo, attende sviluppi e pianifica un eventuale ritorno a Milano.

Fonte: Times