Lukaku-Chelsea pista caldissima, Inter aspetta: ipotesi Zapata e Vlahovic – SI

Lukaku tiene l’Inter sulle spine pur non avendo ancora avuto voce in capitolo. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – dettaglia la situazione in casa nerazzurra, dove si potrebbe iniziare a considerare anche qualche nome per rimpiazzarlo in attacco. I primi due arrivano dalla Serie A

POSSIBILE PIANO B – Arrivano ulteriori dettagli a firma Alfredo Pedullà sul futuro di Romelu Lukaku (vedi aggiornamento). L’agente Federico Pastorello spinge per il sì del proprio assistito al Chelsea. Dall’Inter filtra questo ragionamento: “Aspettiamo che lo dica Romelu, altrimenti per noi è no”. Secondo lo stesso Pedullà la situazione è caldissima. Nel frattempo che si faccia chiarezza, l’Inter non sta pensando a un piano B. Ma dovrebbe iniziare e a farlo se Lukaku accettasse il Chelsea, che è uno scenario tutto da verificare. In quel caso, come riportato da Pedullà, il primo nome per il post-Lukaku sarebbe Duvan Zapata dell’Atalanta. A seguire Dusan Vlahovic che, però, per la Fiorentina è incedibile. Si attendono ulteriori novità nelle prossime ore.