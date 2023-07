Lukaku, il Chelsea pensa già al sostituto: arriva dalla Serie A − CdS

Lukaku non vede l’ora di ritornare all’Inter per la terza volta. I nerazzurri presto parleranno col Chelsea (vedi articolo), che intanto ricerca una nuova punta

SOSTITUTO DALLA SERIE A − Lukaku è in procinto di lasciare il Chelsea di nuovo. Il belga vuole soltanto l’Inter. Per Simone Inzaghi è una priorità in attacco. D’altronde anche i Blues lo hanno messo in uscita poiché non rientra nel nuovo progetto tecnico del manager Pochettino. Al suo posto si cerca un altro tipo di attaccante. I nomi già in cascina di Jackson, Broja e Fofana non bastano. Si cerca una punta giovane ma già affermata. Il profilo arriva direttamente dalla Serie A: si tratta di Dusan Vlahovic della Juventus.

Fonte: Corriere dello Sport − Gabriele Marcotti