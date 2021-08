Lukaku-Chelsea, parti sempre più vicine: la distanza tra Blues e Inter

Romelu Lukaku tra non molto potrebbe vestire la maglia del Chelsea: i Blues sono vicini all’accordo con l’Inter per l’attaccante belga.

DISTANZA – Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, è vicino l’accordo per Romelu Lukaku dall’Inter al Chelsea. A seguito della trattativa per telefono avuta ieri, sarebbe fissato un nuovo incontro per avvicinare le parti. Al momento l’offerta dei Blues sarebbe di 110 milioni di euro, la richiesta del club nerazzurro invece 115 milioni di euro. Il centravanti potrebbe rinunciare a delle spettanze della scorsa stagione arrivare alla fumata bianca. La distanza sarebbe sempre minore e tra qualche ore si potrebbe giungere all’intesa.

AFFARE – La società italiana dice no a contropartite tecniche per massimizzare la parte cash senza pesare sul monte ingaggi. Con un ulteriore sforzo oltre i 110 milioni di euro l’affare potrebbe andare in porto. Inoltre se Lukaku dovesse fare a meno a pendenze passate come premio scudetto e/o alcune mensilità, come luglio e agosto), l’Inter potrebbe ottenere i 5 milioni di euro mancanti per arrivare all’accordo. Ad ogni modo la sensazione è che questi possano essere gli ultimi giorni del belga in nerazzurro.

