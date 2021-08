Lukaku-Chelsea, oggi contatti continui! Inter, non solo Zapata – Sky

Lukaku si avvicina di ora in ora al Chelsea, che sta preparando un nuovo rilancio (vedi articolo). Secondo Marco Demicheli – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” -, l’Inter potrebbe reinvestire il soldi della cessione su due attaccanti

PREFERENZE – Romelu Lukaku si avvicina al Chelsea, che prepara un rilancio composto da due opzioni. L’Inter – secondo Marco Demicheli -, ha già espresso la sua preferenza. «Al momento la preferenza dell’Inter è avere solo cash, quindi 115-120 milioni di euro da investire sull’attacco perché sostituire Lukaku con un singolo giocatore è impossibile in quindi potrebbero arrivarne due: uno potrebbe essere Zapata e l’altro Correa, che continua ad essere in uscita dalla Lazio anche se contatti diretti non ce ne sono stati. Altri investimenti si potrebbero fare sulle fasce. Questione di ore? Le parti continuano a trattare, oggi ci sono stati contatti tutta la giornata per preparare il terreno alla prossima offerta».