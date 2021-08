Lukaku-Chelsea? Inter su Zapata e un’altra punta. Poi Dumfries con Nandez – Sky

L’Inter potrebbe chiudere addirittura quattro acquisti in caso di cessione di Lukaku al Chelsea, stando ad Alfredo Pedullà. Il giornalista, fa sapere in diretta a Sportitalia, parla di Dumfries con Nandez assieme a Zapata e un’altra punta.

POKER DI ACQUISTI? – L’Inter valuta la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, ma è chiaro che dovrà trovare un sostituto. Secondo Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, l’intenzione è di arrivare addirittura a quattro acquisti una volta partito il belga. Uno è Duvan Zapata, per il quale bisogna iniziare la trattativa con l’Atalanta. Poi ci sarebbe un altro attaccante, in prestito: Gianluca Scamacca costa e questo lo rende difficile. Andrà trovato. Non solo: l’uscita di Lukaku può finanziare l’arrivo sia di Denzel Dumfries (vedi articolo) sia di Nahitan Nandez. Col Cagliari si pensava, negli scorsi giorni, di chiudere in prestito con diritto di riscatto, ma con i soldi della cessione di Lukaku Tommaso Giulini non vorrebbe più dare una formula così vantaggiosa. Per Dumfries, invece, c’è una clausola da quindici milioni di euro col PSV Eindhoven più commissione da corrispondere al suo agente, Mino Raiola. L’addio di Lukaku quindi, per Pedullà, potrebbe portare quattro volti nuovi all’Inter.