Lukaku, Chelsea e Inter trattano: cifra ridotta? Cessioni separate – Sky

Per Lukaku l’Inter e il Chelsea continuano a trattare dopo che i londinesi hanno fatto il prezzo (vedi articolo). Baiocchini, nell’edizione di Sky Sport 24 dedicata al mercato, ipotizza come si potrebbe chiudere per meno di dieci milioni.

ULTIMO MIGLIO – Manuele Baiocchini dettaglia la richiesta del Chelsea per il prestito oneroso di Romelu Lukaku: «Dieci milioni più bonus, raggiungimento di obiettivi di squadra dell’Inter. Sostanzialmente era quello che poteva aspettarsi la società, in linea anche con quanto poteva offrire. Cosa manca? Solamente l’OK di Steven Zhang, che è tornato in Italia anche per dare una scossa decisiva al mercato. Il Chelsea aveva provato ad allargare il discorso ad alcuni giocatori: Milan Skriniar, Denzel Dumfries e Alessandro Bastoni. Magari possono continuare a interessare, però l’Inter voleva portare avanti l’operazione Lukaku e poi eventualmente pensare a delle uscite. Su Skriniar sappiamo che c’è il PSG, però in questo momento i rapporti fra Chelsea e Inter sono ottimi. Stanno risolvendo tutti un problema con la questione Lukaku: l’Inter voleva il grande ritorno, il Chelsea risparmia sull’ingaggio e incasserebbe questi dieci milioni di euro più bonus. Soprattutto Lukaku torna nella squadra dove voleva tornare. Non sarà immediata la chiusura di questo accordo, anche perché si era partiti da cinque milioni più bonus e ci sarà una trattativa su queste cifre. Questo è quello che filtra dall’Inter in serata».