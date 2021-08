Lukaku-Chelsea, l’Inter rompe con l’entourage del giocatore. Una richiesta – SI

Lukaku al Chelsea sembra una trattativa in via di definizione, con l’Inter vicina a cedere un altro pezzo pregiato. Sportitalia fa sapere come c’è una rottura con l’entourage del giocatore.

NUOVA ROTTURA – L’Inter si avvicina a vendere anche Romelu Lukaku, dopo aver già perso Antonio Conte, Achraf Hakimi, Gabriele Oriali e in attesa di capire cosa succederà con Christian Eriksen. Secondo Sportitalia la trattativa, a centotrenta milioni, può concludersi nel giro di quarantotto ore. L’Inter ha chiesto al giocatore di dire pubblicamente di aver deciso di andare via e tornare al Chelsea. Per questo motivo è rottura con l’entourage di Lukaku, ossia l’agente Federico Pastorello.