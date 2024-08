Lukaku-Chelsea, la telenovela post Inter continua: cattive notizie per il Napoli!

Dopo l’Inter continua la soap opera targata Romelu Lukaku. Il Napoli spinge per ottenerlo ma il Chelsea non si piega: di seguito l’esito del vertice di mercato.

NUOVO CAPITOLO – Dopo aver detto addio all’Inter più di un anno fa, Romelu Lukaku non ha mai davvero trovato pace sul mercato. Alla fine del prestito di un anno con la Roma, il problema Chelsea torna a fare capolino. Nell’infinita telenovela adesso si aggiunge anche il Napoli, col forte desiderio di Antonio Conte di lavorare anche insieme all’attaccante belga. La situazione per Lukaku, che potrebbe diventare nuovamente avversario dell’Inter in Serie A, continua ad essere complicata, anche dopo un vertice di mercato svoltosi nel pomeriggio.

Lukaku, il Napoli di Conte pressa ma di fronte trova l’ostacolo Chelsea!

MURO – Proprio nel tardo pomeriggio di oggi, infatti, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna e i dirigenti del Chelsea si sono incontrati a Londra per discutere del futuro di Lukaku. Sky Sport 24 ha fatto riassunto l’esito del vertice, spiegando che tra le parti c’è ancora tanta distanza. Per mister Conte, dunque, arrivano cattive notizie dopo un incontro definito particolarmente “complicato”. L’ostacolo principale resta la formula dell’eventuale trasferimento, con i Blues in totale disaccordo sulla modalità del prestito. Dopo l’Inter Lukaku ha trovato una sistemazione a Roma, ma adesso il suo futuro torna ad essere incerto.