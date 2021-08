Lukaku-Chelsea, ora l’Inter va a capire le condizioni del trasferimento – Sky

Lukaku è vicino al trasferimento al Chelsea, dopo aver aperto al ritorno ai londinesi. Luca Marchetti, in apertura dell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24, spiega come l’Inter vuole gestire la trattativa.

TRATTATIVA NEL VIVO – La notizia che i tifosi nerazzurri non avrebbero mai voluto sentire sta diventando realtà. Luca Marchetti aggiorna: «Romelu Lukaku ha comunicato all’Inter che accetterebbe il trasferimento al Chelsea. Ora parte la vera trattativa fra le società: Lukaku ha detto sì al Chelsea e ha comunicato all’Inter di essere disposto ad andare. Ora l’Inter parlerà col Chelsea per capire le condizioni del trasferimento: i cento milioni più Marcos Alonso non bastavano qualche giorno fa e non bastano adesso. Da questa cessione, dolorosissima, si cercherà di prendere il più possibile. Chiaramente l’Inter, prima di cedere Lukaku, deve avere in mano un attaccante importante che ha individuato in Duvan Zapata. Di conseguenza l’Atalanta deve prendere Tammy Abraham».