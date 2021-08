Lukaku, Chelsea disposto a pagare 110 mln all’Inter: la situazione

Il Chelsea sarebbe disposto a versare 110 milioni di euro nelle casse dell’Inter per ottenere il cartellino dell’attaccante Romelu Lukaku.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sports, il Chelsea è disposto a pagare all’Inter 110 milioni di euro per Romelu Lukaku. I Blues sarebbero disposti a versare questa cifra nelle casse del club nerazzurro senza inserire contropartite tecniche in questo possibile affare. Tuttavia si starebbe continuando a discutere di altre modalità per strutturare l’eventuale operazione di mercato. La società meneghina chiede 120 milioni di euro. I Blues hanno fatto due offerte, la seconda delle quali da 100 milioni di euro più il terzino sinistro Marcos Alonso.

Fonte: SkySports.com