Lukaku, Chelsea apre al prestito (oneroso) ma per l’Inter cifra fuori da ogni logica – CdS

Il Chelsea ha ufficialmente affidato a Tuchel il completo di occuparsi di mercato. Il club apre al prestito oneroso di Lukaku, ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la cifra è fuori da ogni logica per l’Inter.

OK AL PRESTITO – Romelu Lukaku via dal Chelsea, il club inglese apre al prestito ma oneroso. Tuchel pur non contando più sul centravanti belga, non vuole comunque darlo in prestito avendo a bilancio un ammortamento di 25 milioni. Il Chelsea, dunque, cerca un club disposto a pagare questa cifra (fuori da ogni logica) per prestito, una società che di fatto si impegni ad acquistarlo dopo 12 mesi. Naturalmente non sono condizioni “fattibili” per l’Inter, ma questo lo sanno sia Tuchel sia Lukaku. Il belga è pronto a rifiutare qualsiasi destinazione alternativa che gli sarà proposta.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

