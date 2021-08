Lukaku al Chelsea? Anche un discorso psicologico, oltre ai soldi – Sky

Per Lukaku al Chelsea sono i giorni decisivi, dove si capirà se il club inglese alzerà l’offerta al livello che vuole l’Inter. Luca Marchetti, ospite di Sky Sport 24, spiega quali siano le motivazioni che stanno spingendo il belga al clamoroso cambio di fronte.

L’ORA X – Luca Marchetti segnala come le partenze in casa Inter siano tutte diverse fra loro: «Credo che quella di Antonio Conte sia stata condivisa dall’Inter. Quella di Achraf Hakimi è stata accompagnata dall’Inter, quella di Romelu Lukaku è stata subita dall’Inter. Pensava, con la cessione di Hakimi, di chiudere con le uscite pesanti. Pensavano di arrivare a questa quota cento milioni con giocatori non funzionali al progetto. C’è anche una componente non solo economica. Il Chelsea è campione d’Europa, Lukaku andrebbe per la terza volta dove è andato via perché non lo ritenevano all’altezza. C’è tutto un discorso psicologico: lo pagano centoventi milioni di euro perché è l’attaccante più forte che può essere comprato adesso».