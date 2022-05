Lukaku cerca chiarezza dal Chelsea. Questo nome potrebbe sostituirlo?

Romelu Lukaku, accostato all’Inter negli ultimi giorni, avrebbe intenzione di chiarire al più presto la sua situazione con il Chelsea.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su CaughtOffside, Romelu Lukaku sta valutando la propria situazione in quanto cerca chiarezza al più presto su cosa fare con il Chelsea la prossima stagione dopo un anno non facile. Dalla parte dell’attaccante non ci sarà movimento per alcuni giorni. Tra i molti giocatori apprezzati dai Blues ci sarebbe Christopher Nkunku, ma l’intenzione del RB Lipsia sarebbe di trattenerlo e gli offerto un nuovo contratto. Per acquistarlo dunque servirebbe un’offerta folle.

Fonte: CaughtOffside.com – Fabrizio Romano