Lukaku cambia strategia col Chelsea. Inter forte ma serve modifica – CdS

Lukaku non ha cambiato idea e vuole restare all’Inter, ma è costretto a cambiare strategia con il Chelsea. Il Corriere dello Sport riporta di una modifica da parte dell’attaccante, nel suo piano per il trasferimento.

NON UGUALE – Romelu Lukaku vuole proseguire la sua carriera all’Inter, ma il Chelsea proprietario del suo cartellino stavolta non intende fare sconti. Il Corriere dello Sport delinea il cambio di strategia dell’attaccante: pensava, in questi giorni, di andare lui in prima persona a Londra per convincere Todd Boehly a lasciarlo partire. Invece, col presidente fermo sulle sue intenzioni di non svenderlo, per il momento Lukaku ha preferito mettere da parte il confronto diretto. L’Inter voleva riprenderlo a condizioni ancora più favorevoli rispetto a un anno fa, adesso invece deve ripensare la strategia. Il Chelsea non vuole concedere un nuovo prestito, ma il tempo è a favore dell’Inter e col passare dei giorni la situazione potrebbe cambiare. La speranza è che, con Lukaku fermo sulla sua posizione di andarsene e di non accettare altre destinazioni, i londinesi alla fine si convincano che sia meglio per loro accettare qualche milione risparmiando sull’ingaggio. Ma servirà che sia l’Inter sia il giocatore siano convincenti.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno