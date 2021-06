Lukaku è l’unico top player dell’Inter sicuro di restare a Milano. Diversa la situazione per Lautaro Martinez e Hakimi. Criscitiello – Direttore di ‘Sportitalia’ -, in apertura di “Sportitalia Mercato” sull’emittente stessa, parla anche della maxi operazione con il Cagliari per Nandez

SCAMBI E PLUSVALENZE – Le parole di Michele Criscitiello introducono il tema mercato nerazzurro: «L’Inter e il Cagliari si sono incontrate nelle ultime ore e hanno parlato anche di Nahitan Nandez, che può essere inserito in una trattativa più ampia. Nell’operazione per il centrocampista uruguayano dovranno entrare altri giocatori (oltre a Radja Nainggolan, ndr), ancora da individuare. Di sicuro Romelu Lukaku non andrà via. Semplicemente perché la sua cessione non garantirebbe una plusvalenza adeguata e l’Inter dovrebbe cederlo a cifre superiori ai 100 milioni di euro. Diverso per Lautaro Martinez, che invece la garantirebbe eccome. L’offerta arrivata per Achraf Hakimi finora si aggira sui 50 milioni di euro, ma l’Inter ne chiede almeno 70». Queste le parole di Criscitiello sulle operazioni dell’Inter.