Lukaku fa le bizze col Napoli come con l’Inter? Spunta un problema!

Lukaku al Napoli sembrava un’operazione fatta, invece clamorosamente c’è ancora un dubbio. Come successo con l’Inter, l’attaccante ha delle richieste particolari e questo sta frenando tutto. Lo rivela Marchetti, in collegamento con Sky Calcio Club.

IN ATTESA – Il Napoli punta a cedere Victor Osimhen (stasera è arrivata un’offerta dall’Al-Ahli in Arabia Saudita) per sostituirlo con Romelu Lukaku. Lo vuole Antonio Conte, che ha appena vinto la sua prima partita battendo 3-0 il Bologna. I due hanno lavorato assieme all’Inter dal 2019 al 2021, vincendo la Serie A al secondo tentativo. E Conte non lo ha mai dimenticato, tanto da farlo presente come principale richiesta al suo arrivo a Napoli. Negli scorsi giorni la trattativa era data come conclusa, con un accordo con il Chelsea. Ma adesso, improvvisamente, si scopre come ci sia ancora qualche passaggio non certo di secondo piano.

Clamoroso Lukaku: l’ex Inter ancora non ha chiuso col Napoli!

LA SITUAZIONE – Così Luca Marchetti sui partenopei e l’ex Inter: «Il Napoli, al netto della cessione di Osimhen, comunque sta chiudendo delle trattative molto importanti. Lukaku è a un passo, Scott McTominay è praticamente un’operazione chiusa, Billy Gilmour lo stesso. Peraltro aggiungo una cosa su Lukaku: adesso c’è un problema anche piuttosto importante, perché non c’è l’accordo fra Lukaku e il Napoli sui diritti d’immagine. Che, come sai, è una cosa molto importante soprattutto per Aurelio De Laurentiis. Soprattutto con gli acquisti importanti. In questo momento, paradossalmente, c’è l’accordo fra Napoli e Chelsea sui trenta milioni di euro e non c’è quello che magari potevamo considerare essere un accordo già raggiunto fra Lukaku e il Napoli».