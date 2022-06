Lukaku bis, si tratta il ritorno all’Inter: al Chelsea piacciono 2 giocatori − SM

Il ritorno all’Inter di Lukaku non è più impossibile. Il Chelsea, come già accennato da giorni, ha aperto alla formula del prestito. Si lavora per trovare l’intesa, occhio a due giocatori nerazzurri

CONTROPARTITE − Si lavora per il ritorno clamoroso di Romelu Lukaku all’Inter. L’operazione, fino a qualche giorno fa ritenuta impossibile, si è progressivamente aperta grazie anche alla volontà del Chelsea di concedere il prestito. Per limare la distanza, l’Inter potrebbe mettere anche sul piatto qualche contropartita gradita alla società inglese. Come riporta Sport Mediaset, al tecnico tedesco Tuchel piacciono particolarmente due giocatori nerazzurri: Denzel Dumfries e Stefan de Vrij. Situazione da monitorare per entrambi.