Lukaku bis all’Inter? Lato giocatore volontà chiara. L’avvocato ribadirà altro

Lukaku-Inter 2.0? Continua il sogno di molti tifosi nerazzurri di rivedere il belga con la maglia della Beneamata. L’incontro tra Marotta e il suo avvocato traccerà la linea

SOGNO − Lukaku di nuovo all’Inter è un pensiero che difficilmente i tifosi nerazzurri potranno togliersi dalla mente. L’attaccante belga, dopo un anno da dimenticare al Chelsea, ha una voglia matta di rientrare alla base. La sua volontà è chiara: ritorno in nerazzurro con ingaggio dimezzato. Alessandro Sugoni di Sky Sport non ha dubbi. Big Rom vuole nuovamente l’Inter nel suo futuro ma affinché accada questo bisogna che alcuni incastri possano sistemarsi a dovere. A tal proposito, questo pomeriggio è atteso l’incontro fra Marotta e l’avvocato del giocatore per tracciare le linee guida. La volontà dell’attaccante è chiara ma tutto dipenderà dal Chelsea. I Blues, che hanno cambiato da pochissimo proprietà, dovranno accettare la formula del prestito. Complicato ma non impossibile.