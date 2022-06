Lukaku-bis, ancora non ci siamo. Oggi giornata decisiva? – CdS

L’Inter ha in mano il ritorno di Romelu Lukaku a Milano. Ma per concretizzarlo, ancora, serve limare gli ultimissimi dettagli mancanti. Si sbloccherà oggi l’affare?

AFFARE – L’Inter sogna il ritorno di Romelu Lukaku all’ombra della Madonnina. Il gigante belga, dominante in Italia per due stagioni, si è pentito di aver lasciato i nerazzurri e vuole tornare a tutti i costi. Ma l’affare con il Chelsea, come spiega il Corriere dello Sport, non è ancora stato completato. La distanza tra domanda e offerta è minima, il Chelsea chiede 10mln + 2 di bonus mentre l’Inter è salita, dai 5+2 iniziali, a 7+2. La speranza è che oggi si possa definitivamente chiudere l’affare.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti