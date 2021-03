Lukaku, il Barcellona chiama: il gigante dell’Inter prima scelta di Koeman

Romelu Lukaku inizia ad attirare l’interesse dei migliori club europei. Al Manchester City si aggiunge anche il Barcellona di Koeman, secondo “Calciomercato.com”.

RICHIAMI DAL PASSATO – I numeri di Romelu Lukaku con l’Inter sono strabordanti. In stagione il numero 9 è già a 25 gol in 34 gare. Nel complesso, da quando indossa il nerazzurro ha segnato 59 reti in 89 presenze, con una media che lo porta già tra i più grandi della storia interista (vedi focus). Finora, in carriera, il 28enne belga ha segnato di più solo con la maglia dell’Everton (87 gol in 166 partite). E le sirene che iniziano a intravedersi a Milano hanno proprio il colore dei Toffees.

CENTRAVANTI CERCASI – Ronald Koeman vuole infatti tornare ad allenare il gigante nerazzurro, quattro anni dopo l’ultima volta. Lukaku e l’allenatore olandese si sono già incrociati proprio all’Everton, nel 2016/17. In quell’anno, il belga toccò il suo picco realizzativo in carriera, segnando 26 volte. Un bottino polverizzato dopo il primo anno all’Inter (34 gol in 51 presenze). In ogni caso, secondo quanto riporta “Calciomercato.com” anche il Barcellona di Koeman si aggiunge alla lista delle grandi pretendenti dei muscoli del 9 interista, dopo il Manchester City. Sirene che tuttavia sembrano destinata a spegnersi sul nascere: il legame tra Lukaku e l’Inter è più forte che mai, e ora il belga è concentrato solo su questa stagione.