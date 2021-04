Lukaku, da Barcellona si arrendono subito: entusiasta all’Inter

Durante la sosta per le nazionali c’è chi ha millantato una presunta opzione Barcellona per Lukaku (vedi articolo). Ovviamente non sarà così: Mundo Deportivo si arrende e segnala come sia da escludere un suo addio all’Inter.

NIENTE DA FARE – Difficile pensare che qualcuno avesse dubbi, ma c’è chi ha addirittura ipotizzato un addio di Romelu Lukaku all’Inter. Non è questo il caso, e le voci di mercato sul belga (in relazione al Barcellona) vengono spazzate via in pochi giorni. Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, citando fonti vicine al suo entourage, segnala come l’attaccante sia entusiasta dall’idea di vincere la Serie A e abbia una splendida relazione con Antonio Conte. Niente da fare per Ronald Koeman, allenatore dei blaugrana, che ha avuto a che fare col numero 9 nerazzurro all’Everton. Ancora una volta le voci sul Barcellona e gli attaccanti dell’Inter (ora Lukaku, l’anno scorso Lautaro Martinez), sono destinate a essere smentite.

Fonte: Mundo Deportivo – Gabriel Sans