Lukaku, arrivo in serata (quasi) confermato: domani appuntamento – Sky

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, conferma l’arrivo di Romelu Lukaku a Linate in serata. Il motivo? Le visite mediche fissate per la giornata di domani.

ARRIVO IN SERATA – Si avvicina il ritorno di Romelu Lukaku a Milano. Che arriverà già questa sera, a Linate. Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sui movimenti dell’attaccante belga: «Domani ci saranno sicuramente le visite mediche, quindi dovrà arrivare per forza questa sera. Se dovesse partire con un volo di linea, non passerebbe sicuramente inosservato. Poi se Marotta dice “forse stasera”, possiamo prenderla per una conferma».