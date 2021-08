Lukaku ha annunciato addio all’Inter venerdì. Saranno reinvestiti 40 milioni

L’addio clamoroso di Romelu Lukaku dall’Inter sembra ormai essere cosa fatta. Sandro Sabatini di “Sport Mediaset” sostiene che il giocatore ha chiesto la cessione nella giornata di venerdì, mentre saranno una quarantina i soldi da reinvestire

ADDIO − Questo il punto fatto da Sandro Sabatini: «Le tappe sono molto semplici. Venerdì, Romelu Lukaku, a sorpresa, ha annunciato a società e Simone Inzaghi di voler andare via e di aver accettato il Chelsea. Si tratta, comunque, di un si voluto anche da Zhang che vuole massimizzare il massimo dalla cessione del belga. I dirigenti si aspettano quanti soldi potranno essere reinvestiti. Dei 130 milioni, l’Inter ne avrà un terzo, una quarantina. Il Profilo ideale per sostituirlo è quello di Duvan Zapata oppure promuovere Lautaro Martinez come prima punta e comprare una seconda punta come Joaquin Correa».