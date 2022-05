Lukaku, ancora zero colloqui tra Inter-Chelsea: l’unica possibilità realistica

Non si sarebbero tenuti ancora colloqui tra l’Inter e il Chelsea per discutere di un eventuale ritorno di Romelu Lukaku al club nerazzurro.

DETTAGLI – Secondo quanto riportato da The Guardian, l’Inter terra colloqui oggi con l’avvocato di Romelu Lukaku per parlare di un possibile ritorno del belga al club nerazzurro. Non ci sarebbero stati ancora colloqui tra la società meneghina e il Chelsea per parlare della formula che potrebbe portare al trasferimento. L’unica possibilità realistica per il club italiano sarebbe il prestito. I rappresentanti dell’attaccante intendono parlare a breve con i Blues per capire come vedono il futuro del centravanti.

Fonte: TheGuardian.com – Fabrizio Romano e Jacob Steinberg