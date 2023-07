Lukaku, altro che Inter: vuole solo la Juventus! Ma un’offerta migliore – CdS

Lukaku vuole davvero tradire l’Inter fino in fondo, andando a giocare per la Juventus. Questo nonostante un’altra offerta economicamente più alta, che oggi dettaglia in edicola il Corriere dello Sport.

VOGLIA DI BIANCONERO – L’estate di Romelu Lukaku continua nel segno del tradimento. Dopo i post social di dubbio gusto e che lasciano spazio a interpretazioni (fino a un certo punto) l’ex numero 90 dell’Inter si sta allenando a parte a Cobham, sede del Chelsea nel frattempo in tournée negli Stati Uniti. Chiaro il messaggio di Mauricio Pochettino: per lui nel nuovo corso dei londinesi non c’è posto, è un esubero. E la Juventus è l’unica destinazione che Lukaku vuole raggiungere, nonostante arrivi dal club i cui tifosi l’hanno insultato con cori razzisti poco più di cento giorni fa. Il Corriere dello Sport parla di accordo raggiunto a nove milioni netti a stagione d’ingaggio per un triennale, con quaranta milioni al Chelsea. Per formalizzare, serve che parta un attaccante: Dusan Vlahovic interessa a Bayern Monaco e PSG, Federico Chiesa a Liverpool e Newcastle United, non sono incedibili nemmeno Moise Kean e l’appena riscattato Arkadiusz Milik. Quello fra Lukaku e la Juventus sembra essere un patto di ferro, non scalfito nemmeno da altre offerte. In Arabia Saudita gli offrono cento milioni per due anni, più cinquanta al Chelsea. Una proposta più ricca, ma che Lukaku snobba perché vuole la Juventus (e trovarsi l’Inter come avversaria).

Fonte: Corriere dello Sport – Alberto Ghiacci, Gabriele Marcotti