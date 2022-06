Lukaku alternativo a Dybala: i piani dell’Inter per l’attacco – Sky

Con l’accelerata di oggi nella trattativa tra l’Inter e l’entourage di Paulo Dybala (vedi articolo), iniziano ad aumentare le domande su Romelu Lukaku. Secondo Luca Marchetti di Sky Sport, nei piani dell’Inter il belga e l’argentino sono alternativi.

PROFILI ALTERNATIVI – Romelu Lukaku si allontana dall’Inter, con l’avvicinarsi di Paulo Dybala. I due sono alternativi, infatti, come riporta Luca Marchetti di Sky Sport: «Non credo che si possa arrivare a una doppietta, a meno di non rivoluzionare l’attacco. Poi naturalmente sul mercato bisogna sempre essere prudenti. Non credo che l’Inter oggi abbia intenzione di fare un attacco con Lautaro Martinez, Dybala, Lukaku, Dzeko e Correa. L’obiettivo è contrarre i costi, non aumentarli. Se c’è la possibilità di prendere uno di questi giocatori allora si fa, ma entrambi non rientrano nei piani della società».