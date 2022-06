Lukaku alleato dell’Inter, rassicura la dirigenza: «Chelsea? Ci penso io»

Lukaku tratterà in prima persona la cessione al Chelsea. L’attaccante punta al prestito gratuito ha occhi solo per l’Inter. Spunta una frase durante il summit tra dirigenza e l’entourage.

ALLEATO – Romelu Lukaku tratterà in prima persona la cessione a titolo gratuito all’Inter. Il calciatore, adesso impegnato con il Belgio per la Nations League, interverrà nella trattativa. Al telefono o di persona. Stavolta il suo compito è ancora più difficile rispetto quello del 2019 con il Manchester United, ma durante il summit tra l’entourage e la dirigenza dell’Inter, è intervento lo stesso Lukaku a rassicurare Marotta: «A convincere il Chelsea ci penso io». Un messaggio a dir poco rassicurante. Lukaku non ne vuole più sapere del Chelsea, soprattutto se alla guida ci sarà ancora Thomas Tuchel. La quota di ammortamento a bilancio con il Chelsea è di 24 milioni, ma il calciatore sottolineerà che che mandandolo 12 mesi all’Inter, i Blues risparmieranno l’ingaggio da 12 milioni netti più 3 di bonus. Quest’anno, tanto per fare un esempio, ne ha incassati 13, al lordo circa 25. Casualmente la quota dell’ammortamento. La nuova proprietà del club londinese preferirebbe chiudere la pratica vendendo Romelu: il Bayern Monaco, in caso di addio di Lewandowski, e il Barcellona, se non acquisterà Lewandowski, potrebbero essere interessati. Il Gigante però ha occhi solo per l’Inter. Marotta e Ausilio hanno un bell’alleato e l’esito della vicenda è meno scontato di quanto la logica potrebbe far credere.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.