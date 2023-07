Lukaku alla Juventus? Inter non si farà impreparata. I nomi che piacciono

Romelu Lukaku si nega all’Inter per la richiesta della Juventus. Una situazione che crea stupore e rabbia nel club nerazzurro che però non si farà trovare impreparato.

PROFILI – Secondo quanto riportato dal sito di SportMediaset, in caso di Romelu Lukaku alla Juventus le idee brillanti di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio non mancheranno davvero. Ci sono calma e budget per andare oltre l’attaccante belga. I nomi per ora sono top secret. Ci sono però dei profili che piacciono da sempre: tra gli altri, Morata, Balogun, Jonathan David e Taremi. Insomma in casa nerazzurra nel caso la situazione non dovesse rientrare, non si faranno trovare impreparati.

Fonte: SportMediaset.it