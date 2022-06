Lukaku all’Inter praticamente fatta! Ulteriori dettagli riguardo i bonus – Sky

L’affare Romelu Lukaku all’Inter è ormai fatto, manca solamente l’OK di Steven Zhang dopo la risposta del Chelsea riguardo il prestito (vedi articolo). Gianluca Di Marzio offre ulteriori dettagli all’operazione.

I BONUS – Il Chelsea ha fatto la sua richiesta ufficiale all’Inter per il prestito, cioè di 10 milioni (più bonus). Manca solamente l’OK definitivo di Steven Zhang per concretizzare il tutto. Adesso tutte le parti hanno intenzione di concludere l’operazione. Il collega Gianluca Di Marzio svela ulteriori dettagli riguardo i bonus: questi saranno legati alle vittorie di squadra, e dunque non garantiti al 100%.

Fonte: gianlucadimarzio.com