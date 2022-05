Lukaku all’Inter, operazione che oggi conviene anche al Chelsea: ecco il motivo – TS

Lukaku vuole solo l’Inter, ma dovrà convincere il Chelsea a liberarlo a zero. Secondo Tuttosport, il club inglese capirà che il trasferimento in nerazzurro sarà conveniente per un motivo ben specifico.

LA MOSSA MIGLIORE – Romelu Lukaku non vuole continuare la sua esperienza al Chelsea, si è pentito della scelta e, soprattutto, il rapporto con il tecnico Tuchel è definitivamente rotto. Il calciatore vuole tornare all’Inter. L’operazione legata al belga è la prima grana di Todd Boehly, neo-proprietario statunitense del Chelsea. Il club rischia che il valore di Lukaku (acquistato per 115 milioni), possa ulteriormente deprezzarsi. Anche perché il belga qualora non dovesse essere ceduto, promette di proseguire la sua esperienza a Londra da separato in casa. Il contratto in scadenza fino a giugno 2026, come sottolineato, aiuta un possibile prestito annuale.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino

