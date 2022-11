Lukaku, accordo per il prolungamento ma l’Inter vuole delle garanzie – SM

Romelu Lukaku ha un accordo con l’Inter per il prolungamento del suo contratto anche per la prossima stagione, in prestito sempre dal Chelsea. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, però, il club nerazzurro vuole delle garanzie.

ANCHE LA PROSSIMA STAGIONE – In Via della Liberazione, però, dipenderà da Romelu Lukaku e quello che succederà al Mondiale nei prossimi mesi. C’è un accordo di massima per prolungare il prestito con il Chelsea per un’altra stagione, ma l’Inter prima di ripetere un operazione di quasi 30 milioni, vuole prima delle risposte importanti sul campo e delle garanzie sulle sue condizioni in campo.