Luka Romero nome nuovo a 0 per l’Inter: debutto da record in Liga

Luka Romero Mallorca (photo via Imago/OneFootball)

Luka Romero è un giovane attaccante argentino, classe 2004, che ha attirato su di sé gli occhi dell’Inter. Goal.com riporta l’interesse da parte di vari club di Serie A, nerazzurri inclusi, visto che può lasciare il Mallorca a parametro zero.

COLPO GIOVANE? – L’Inter ha messo gli occhi su Luka Romero, la nuova stella del calcio spagnolo. Gioca in Segunda Division, la seconda serie subito dopo la Liga, col Mallorca. Nel massimo campionato, però, ha già debuttato e un anno fa, da giovanissimo: aveva solo quindici anni e duecentodiciannove giorni, il più giovane esordiente. Nato il 18 novembre 2004, potrebbe però presto lasciare la Spagna. Non ha un contratto da professionista, nonostante la trattativa per firmare per cinque anni, ha giocato poco in questa stagione (solo sei presenze) e può andare via a parametro zero. Secondo Goal.com l’Italia è la destinazione più probabile: Inter, Juventus, Milan e Napoli hanno già richiesto informazioni. Luka Romero, nato in Messico, è di nazionalità argentina e ha fatto vedere grandissime cose.

Fonte: Goal.com – Mario Cortegana