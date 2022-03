Luiz Felipe, niente Inter: decisa la sua prossima destinazione dopo la Lazio

Luiz Felipe, come Dybala, è in scadenza di contratto al 30 giugno e non rinnoverà con la Lazio. Si è parlato spesso di ricongiungimento con Inzaghi all’Inter, ma Gianluca Di Marzio sul suo sito annuncia la prossima destinazione.

TUTTO FATTO – Luiz Felipe giocherà dalla prossima stagione nel Real Betis. Accordo in via di definizione con il club di Siviglia, secondo il sito di Gianluca Di Marzio, con decisione già comunicata alla Lazio. Il difensore italo-brasiliano, peraltro convocato da Roberto Mancini, è in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno e non rinnoverà. Per lui si era parlato dell’Inter, vista la vicinanza con Simone Inzaghi, ma il suo futuro sarà nella Liga.

Fonte: gianlucadimarzio.com