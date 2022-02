Luiz Felipe lascia l’Italia, ma l’Inter da tempo cerca altro: futuro in Spagna

Luiz Felipe non sarà l’acquisto a parametro zero che completerà la difesa dell’Inter nella prossima stagione. Il classe ’97 lascerà la Lazio ma anche l’Italia, per continuare la sua carriera nella Liga spagnola

COLPO A ZERO – Non ci sarà uno Stefan de Vrij-bis sull’asse Roma-Milano. Il centrale difensivo Luiz Felipe ha deciso di lasciare la Lazio a fine stagione. E a parametro zero, quindi. Il derby spagnolo di mercato tra Real Betis Balompié e Siviglia, come confermato dal quotidiano spagnolo Marca, vede i biancoverdi in vantaggio. Le richieste di Luiz Felipe, che chiedeva un contratto da circa 2.5 milioni di euro a stagione, trovano il Betis pronto a soddisfarlo. Nelle settimane scorse il nome del classe ’97 italo-brasiliano è stato accostato anche all’Inter, che in realtà non ha mai avanzato un’offerta concreta. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà sul proprio sito, il timido interesse nerazzurro non ha avuto seguito. L’Inter ha altri obiettivi in difesa, a partire al coetaneo Gleison Bremer del Torino, su cui hanno messo gli occhi in tanti. Luiz Felipe, invece, ripartirà dalla Spagna.