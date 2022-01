Luiz Felipe, l’Inter si muove. Assalto a Bremer solo in un caso – TS

L’Inter lavora anche sul mercato in entrata. Secondo il Tuttosport, oggi in edicola, i nerazzurri sarebbero in pressing su Luiz Felipe, difensore della Lazio in scadenza. Piace anche Bremer del Torino

MERCATO – La dirigenza dell‘Inter è già al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. I nerazzurri, infatti, secondo il Tuttosport, sarebbero in pressing su Luiz Felipe, difensore della Lazio con il contratto in scadenza nel giugno del 2022. Il brasiliano, valorizzato da Inzaghi in biancoceleste, è visto come una perfetta alternativa ai tre titolari (Skriniar, de Vrij e Bastoni, ndr) e la prospettiva di poterlo ingaggiare a parametro zero ingolosisce molto i nerazzurri. I discorsi rinnovo fra Luiz Felipe e la Lazio sono fermi, dopo l’ottimismo manifestato la scorsa estate. L’Inter, intanto, segue anche Bremer del Torino: il brasiliano, però, verrà preso in considerazione solo nel caso di una partenza di de Vrij, viste le richieste del club granata che, per lasciar partire il difensore chiedono 25-30 milioni.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport