Luiz Felipe, l’Inter prova il colpo alla de Vrij. Il laziale come suo sostituto?

Luiz Felipe è ormai da tempo nel mirino dell’Inter. Il giocatore brasiliano potrebbe lasciare in estate la Lazio a parametro zero. I nerazzurri pensano ad un colpo alla de Vrij

A ZERO − Luiz Felipe Ramos interessa all’Inter per l’estate 2022. Il giocatore brasiliano non dovrebbe rinnovare il proprio contratto in scadenza con la Lazio e i nerazzurri vorrebbero provare un altro colpo a parametro zero dopo Calhanoglu e Onana (vedi articolo). Il centrale biancoceleste, che ha già disputato 22 gare stagionali tra tutte le competizioni, può essere un’opportunità per l’Inter in modo da rafforzare la propria già forte retroguardia difensiva. I nerazzurri potrebbero dunque provare il colpo alla Stefan de Vrij, acquistato a parametro zero dalla Lazio nel 2018. Come riporta Sport Mediaset, però, il futuro dell’olandese a Milano rimane in dubbio con lo stesso Luiz Felipe che potrebbe diventare il suo sostituto.