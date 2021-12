Luiz Felipe in scadenza, la Lazio riapre la trattativa per il rinnovo – CdS

La Lazio vuole riaprire i dialoghi con l’entourage di Luiz Felipe per quanto riguarda il rinnovo di contratto. Il difensore, ricordiamo, è seguito dall’Inter.

TRATTATIVA RIAPERTA – Tornato dopo l’intervento chirurgico alla caviglia destra dello scorso anno, Luiz Felipe si è messo in mostra in Serie A entrando anche in orbita Nazionale azzurra, convocabile a fine gennaio da Mancini. Con un contratto in scadenza a giugno, l’ultimo incontro aveva segnalato una differenza ampia tra offerta e richiesta. I rischi di perderlo a gennaio o a giugno sono elevatissimi, ecco perché la Lazio – secondo quanto riportato dal quotidiano romano -, ha appena presentato un rilancio, accorciando le distanze. Tra le squadre interessate pare non ci sia il Milan.

Fonte: Corriere dello Sport