Luiz Felipe in bilico con la Lazio: l’Inter lo vorrebbe ma solo a giugno – CdS

Luiz Felipe è in bilico, o firma il rinnovo con la Lazio oppure potrebbe essere venduto entro la chiusura del mercato invernale per evitare di perderlo a zero a giugno. Come ribadito dal Corriere dello Sport, l’Inter c’è e segue la situazione.

IN BILICO – Luiz Felipe–Lazio, è arrivato il momento di prendere una decisione. C’è ancora distanza, e i club interessati aumentano. Il vertice con la società biancoceleste è all’orizzonte, previsto tra il 6 e il 10 gennaio. La Lazio sinora non lo ha accontentato: il suo stipendio è di 650mila euro netti. Una cifra decisamente bassa, e proprio per questo motivo la richiesta del difensore brasiliano è di 2,5 milioni netti. Lotito riuscirà ad accontentarlo? Tra i club interessanti, intanto, ci sono Valencia e Zenit San Pietroburgo. Simone Inzaghi lo stima, ma l’Inter si farebbe avanti solo a giugno ingaggiandolo a parametro zero.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania