Luis Henrique, tra l’Inter e il Marsiglia si inserisce la… Juventus – TS

Il nome di Luis Henrique continua a tenere banco nelle strategie di mercato delle big italiane. L’Inter, in netto vantaggio, sta provando a chiudere per il talento brasiliano classe 2001, ma secondo quanto riportato da Tuttosport nelle ultime ore si sarebbe inserita la Juventus, anche se i nerazzurri in questo momento sembrano fin troppo più in vantaggio.

FRETTA DI CHIUDERE – A rendere il quadro ancora più interessante è la posizione del club francese: il Marsiglia, per esigenze legate al Fair Play Finanziario, ha necessità di cedere almeno un giocatore entro il 30 giugno e fare cassa. Una condizione che potrebbe giocare a favore dell’Inter, ma che rischia anche di aprire a una vera e propria asta, soprattutto se Giuntoli alla Juventus – o club inglesi già interessati – dovessero decidere di affondare il colpo. Attualmente, la società nerazzurra ha già in mano l’accordo totale con il calciatore: contratto fino al 2030 da 2,2 milioni di euro annui, a salire. Resta da trovare l’intesa con il Marsiglia: la proposta interista è ferma a 22 milioni più 3 di bonus, mentre Longoria continua a chiedere 30 milioni. Il rischio per Marotta è che il gioco al ribasso possa diventare un’occasione per altri club di inserirsi nella trattativa.

Luis Henrique, per la Juventus c’è lo zampino di Conte?

CI PENSA – In casa Juventus, tutto dipenderà dall’eventuale qualificazione in Champions League e dall’identità del prossimo allenatore. Il nome di Antonio Conte è sempre più caldo, e Luis Henrique, per caratteristiche tecniche e tattiche, potrebbe essere un profilo ideale per il suo calcio. L’interesse, quindi, può essere letto anche come un indizio in ottica panchina. I prossimi giorni saranno cruciali: l’Inter vuole chiudere subito, ma la Juventus osserva e potrebbe rilanciare. Con il Marsiglia pronto a cedere, la corsa a Luis Henrique è appena entrata nel vivo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Lanzo e Simone Togna