Luis Henrique, stretta finale con l’Inter! C’è ottimismo

In vista della prima sessione di mercato estivo, l’Inter vuole anticipare tutti e portare a Milano Luis Henrique, talento brasiliano del Marsiglia. Giorni caldi per una prima fumata positiva.

INTERESSE – L’Inter ha messo da tempo nel proprio mirino, Luis Henrique, esterno offensivo brasiliano classe 2001 attualmente in forza all‘Olympique Marsiglia. Dopo una stagione perfetta sotto l’attenta guida di De Zerbi, il giovane talento ha attirato l’attenzione di diversi top club europei, tra cui i nerazzurri. Il club nerazzurro, con Beppe Marotta tra tutti, nelle scorse settimane ha avviato i primi contatti con l’entourage del giocare che nei prossimi giorni sbarcheranno a Milano per avere un contatto diretto con il mondo nerazzurro. L’obiettivo dell’Inter è quello di anticipare la concorrenze dei club di Premier League e assicurarsi le prestazioni di Luis Henrique già in vista del Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti.

Luis Henrique, i costi dell’operazione

COSTI – Il Marsiglia valuta il cartellino del brasiliano tra i 30 e i 35 milioni di euro, mentre l’Inter sarebbe disposta a investire una cifra compresa tra i 22 e i 25 milioni. Allo stesso tempo però, il club di viale della Liberazione sta valutando di inserire delle contropartite tecnico per far abbassare il prezzo della parte fissa. Marotta poi, sfrutterà i buoni rapporti con il Marsiglia e i contatti diretti con Mehdi Benatia, direttore sportivo dei francesi.