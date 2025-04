Luis Henrique sempre più vicino all’Inter, dalla Francia sicuri: accordo con il giocatore!

’Inter accelera sul mercato in vista della prossima stagione e punta forte su Luis Henrique, talento brasiliano classe 2001 attualmente in forza all’Olympique Marsiglia. Secondo quanto riportato dal giornalista Santi Aouna di Footmercato, i nerazzurri avrebbero già trovato un accordo con l’entourage del calciatore.

ACCORDO COL GIOCATORE – Luis Henrique, esploso definitivamente sotto la guida di Roberto De Zerbi, è stato uno dei protagonisti principali di questa stagione del Marsiglia. Utilizzato principalmente come esterno destro (nasce a sinistra), ha mostrato grande crescita in termini di maturità tattica, qualità tecniche e continuità. Con 9 gol e 7 assist in stagione, ha attirato l’attenzione di diversi club europei, ma l’Inter sembra aver mosso per prima i passi decisivi. Il club nerazzurro, da tempo sulle tracce del giocatore, ha lavorato con discrezione negli ultimi mesi, arrivando a trovare l’intesa personale con il brasiliano. Restano ora da definire i termini dell’accordo con il Marsiglia, che valuta il cartellino del calciatore intorno ai 30 milioni di euro. I dialoghi tra i due club sono in corso e potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane, anche in vista della finestra estiva di mercato. Accordo tra calciatore e Inter raggiunto: contratto fino al 2030.

Come giocherebbe Luis Henrique all’Inter

IN NERAZZURRO – L’arrivo di Luis Henrique rappresenterebbe un investimento strategico per l’Inter, in linea con la volontà della società di ringiovanire la rosa e aggiungere imprevedibilità al reparto offensivo. Il profilo del brasiliano potrebbe sposarsi perfettamente con il gioco propositivo voluto da Simone Inzaghi, che potrebbe sfruttare la sua esplosività e duttilità tattica.

Fonte: Santi Aouna – Footmercato