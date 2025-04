Luis Henrique, scatto Inter. Distanza da colmare e nuova sfida al Bayern Monaco!

Luis Henrique è il grande obiettivo di mercato dell’Inter per la sessione estiva di calciomercato. Per il calciatore brasiliano, il quale è in contatto con i dirigenti nerazzurri, sarà necessario colmare una distanza con il Marsiglia.

LA SITUAZIONE – Luis Henrique è uno dei grandi desideri dell’Inter per l’estate, ormai non è più un mistero. Come riferito da Fabrizio Romano, i nerazzurri sono in contatto con l’entourage del calciatore per provare a definire l’aspetto economico del contratto che dovrebbe legarlo alla squadra italiana per le prossime stagioni. Da parte del brasiliano vi è la piena volontà di aderire al progetto del club meneghino, motivo per cui ciò non dovrebbe rappresentare un ostacolo alla buona riuscita dell’affare. Diverso il discorso, invece, per quanto riguarda i negoziati con il Marsiglia, club proprietario del suo cartellino.

Luis Henrique, Inter e Marsiglia in trattative per risolvere un nodo

I NEGOZIATI – L’Inter e il Marsiglia valutano il calciatore brasiliano in maniera differente. Tra le due compagini vi è infatti una differenza di circa 10 milioni di euro, con la squadra francese che chiede circa 30-35 milioni per la cessione del classe 2001. La sensazione è che i nerazzurri spingeranno per trovare una soluzione nel più breve tempo possibile, consci del contestuale interesse coltivato dal Bayern Monaco nei riguardi del brasiliano. Dopo aver superato i tedeschi nel doppio confronto dei quarti di Champions League, l’Inter vuole nuovamente beffare la compagine bavarese, questa volta sul mercato.