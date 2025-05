Luis Henrique, c’è lo scatto dell’Inter! Accordo a un passo: le cifre – Sky

Luis Henrique si avvicina a grandi passi all’Inter. La distanza tra la domanda del Marsiglia e l’offerta dei nerazzurri è ora decisamente ridotta. L’auspicio è di una chiusura nelle prossime settimane.

ACCORDO VICINO – Luis Henrique e l’Inter sono vicinissimi al sì definitivo. A riportarlo è l’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi, il quale si è riferito in questi termini all’affare: «I nerazzurri sono a un passo dall’acquisto di Luis Henrique. La trattativa è vicina a una conclusione, ma non ancora definita. Ballano circa 2 milioni di euro, con l’Inter che è salita a 22-23 milioni. C’è ancora il rischio di inserimenti da parte di tanti club interessati, dall’Italia e dall’estero, per cui fino al momento della firma nulla è assodato. Ad ogni modo, l’intenzione dell’Inter è di chiudere la trattativa entro il Mondiale per Club per portarlo negli Stati Uniti. La notizia è che le parti sono a un passo dall’accordo. Mancano 2 milioni per la chiusura definitiva».

Luis Henrique e l’Inter: un’esplicita richiesta di Inzaghi

L’OBIETTIVO – L’approdo di Luis Henrique all’Inter verrebbe a soddisfare l’esigenza di Inzaghi di completare la batteria di esterni destri con un giocatore dalle caratteristiche diverse da quelle di Denzel Dumfries. Dotarsi di due esterni in grado di offrire soluzioni tattiche diverse, dall’inizio o a partita in corso, consentirebbe al tecnico piacentino di veder ampliate le carte a sua disposizione per scardinare le difese avversarie. A partire dal prossimo Mondiale per Club, nel quale si potrebbe iniziare ad assistere all’attuazione del suo disegno.