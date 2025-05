Luis Henrique più vicino all’Inter? Il Marsiglia individua il sostituto

Luis Henrique è il giocatore più vicino all’Inter, tra quelli seguiti dai nerazzurri per la finestra estiva di mercato. Un fattore lo dimostra.

PASSO AVANTI – Luis Henrique e l’Inter potrebbe vedere le proprie strade incontrarsi nei prossimi mesi. I meneghini hanno deciso: il brasiliano è la soluzione ideale, per qualità tecniche e costi, per poter rappresentare l’alternativa a Denzel Dumfries sulla fascia destra. Il calciatore del Marsiglia, dal suo canto, vede con estremo favore l’idea di potersi aggregare al gruppo nerazzurro. Ciò che manca, al momento, è il beneplacito dei francesi alla cessione del proprio esterno. Un elemento mancante che potrebbe essere superato nelle prossime settimane.

Marsiglia su Huescas per sostituire Luis Henrique. Inter interessata

LA STRATEGIA – A confermare la traiettoria positiva che sta assumendo la trattativa tra Marsiglia e Inter per il trasferimento di Luis Henrique a Milano è il portale francese Topmercato.com. Quest’ultimo, infatti, ha riferito dell’interesse dei transalpini per Rodrigo Huescas, 21enne dell’FC Copenaghen che ha siglato 1 gol e 2 assist in questa stagione con i danesi. Del messicano spicca la capacità di occupare la fascia destra con qualità e duttilità, potendo agire sia in una posizione arretrata che in una più avanzata, esattamente come auspicato dal tecnico Roberto De Zerbi.

SPERANZA NERAZZURRA – Inevitabile pensare che le prossime settimane possano essere decisive per la fumata bianca. L’Inter vuole Luis Henrique per il Mondiale per Club americano, il cui inizio è previsto il 14 giugno 2025. Per poter realizzare il proprio disegno, i nerazzurri sono chiamati a concludere positivamente i discorsi con il Marsiglia in qualche settimana. Così da introdurre nello scacchiere nerazzurro una pedina che si spera possa garantire al tecnico Simone Inzaghi soluzioni a breve e lungo termine.