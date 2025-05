Luis Henrique a un passo! I dettagli dell’offerta dell’Inter

L’Inter continua a seguire con attenzione il mercato estivo. Se da un lato ci sono due competizioni da finire e magari vincere, in sede Inter non si perde tempo e si prova a delineare i prossimi arrivi, come quello di Luis Henrique.

TRATTATIVA – Nonostante manchino le ultime due (o magari tre) partite della stagione, in casa Inter si continua a pensare con insistenza al prossimo mercato estivo. Una parentesi particolare però, va fatta per la finestra estiva di giugno. Le squadre si potranno rinforzare in vista anche del prossimo mondiale per club negli Stati Uniti. L’Inter intanto, da viale della Liberazione, sta stringendo i contatti con l’Olympique Marsiglia per definire il passaggio in nerazzurro di Luis Henrique così da poterlo portare negli States per i prossimi impegni con la FIFA. Tra i due club ci sono buoni rapporti. Marotta sta cercando di far quadrare i conti e presenterà un’offerta di circa 23 milioni di euro, più bonus. Una cifra considerata positiva in Francia e che quindi potrebbe dare la luce verde all’operazione.