Luis Henrique al Mondiale con l’Inter, nonostante… Buchanan – CdS

Luis Henrique viaggia verso il Mondiale per Club con l’Inter. Nei prossimi giorni, si attende un summit (forse l’ultimo) tra i dirigenti nerazzurri e quelli del Marsiglia. Ma a finanziarlo non sarà Tajon Buchanan.

SECONDO ACQUISTO – Manca poco anche per il secondo acquisto anticipato dell’Inter. Dopo Petar Sucic, presto Viale della Liberazione chiuderà anche per Luis Henrique. Il brasiliano, che domenica ha raggiunto l’accesso alla prossima Champions League con il Marsiglia di Roberto De Zerbi, ha ormai trovato da tempo l’accordo con l’Inter sulla base di un quinquennale. Ma ora i dirigenti dell’Inter devono accordarsi col Marsiglia. I nerazzurri offrono 25 milioni bonus compresi, il Marsiglia ne chiede 30. Insomma, c’è da trovarsi a metà strada. E nei prossimi giorni, scrive il Corriere dello Sport, ci sarà un nuovo incontro. Probabilmente quello decisivo.

Luis Henrique verso l’Inter, come… Buchanan e Palacios

RIENTRI – Al Mondiale per Club, a meno di sorprese, l’Inter potrà contare su Luis Henrique. L’esterno diventerà l’alternativa principale a Denzel Dumfries, che quando è stato fuori è stato sostituito dal solito jolly Matteo Darmian. Ma chi finanzierà Luis Henrique? Non Tajon Buchanan. Secondo quanto riferito dalla Spagna, il Villarreal non riscatterà per 13 milioni di euro il canadese, che quindi farà ritorno ad Appiano Gentile a fine stagione insieme a Tomas Palacios. L’argentino era stato ceduto a gennaio in prestito secco al Monza.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia