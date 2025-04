Luis Henrique, manca uno step! Inter in pole, c’è già un sì – CdS

Luis Henrique ha dato il sì all’Inter per il trasferimento a fine stagione in nerazzurro, ma manca un ulteriore step. Sulle fasce ci saranno cambiamenti, anche in difesa pronti nuovi acquisti per il Corriere dello Sport.

TRATTATIVA – Luis Henrique è il nome individuato sulla fascia destra per dividersi il ruolo con Denzel Dumfries. Il brasiliano non ha numeri eclatanti in Ligue 1 ma ha colpito la dirigenza per la sua adattabilità al 3-5-2 di Roberto De Zerbi con il Marsiglia. L’Inter ha già un accordo con il giocatore e sostanzialmente ha il suo sì per il trasferimento in vista della prossima stagione. Manca solo l’accordo con il Marsiglia, che chiede dai 30 ai 35 milioni di euro. L’Inter per ora rimane sui 25 offerti al club francese.

Luis Henrique e non solo! I piani dell’Inter

ALTRI ACQUISTI – L’altro reparto che richiede un nome è la difesa. Al centro Stefan de Vrij e Francesco Acerbi hanno la seria possibilità di rimanere un altro anno, quindi fino alla fine definitiva del loro contratto. Serve però un giovane che possa crescere al loro fianco e diventare il futuro centrale nerazzurro. Sono due i profili in pole per l’Inter: Oumar Solet dell’Udinese, che ha anche segnato a San Siro, e Sam Beukema del Bologna. La dirigenza infine dovrà decidere cosa fare con Yann Bisseck, perché sono in arrivo offerte monstre in estate.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno