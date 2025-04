Luis Henrique, l’Inter fa sul serio! Pronto un investimento importante

L’Inter è a pochi giorni dalla partita più importante della sua stagione, ossia il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Da Sky Sport De arrivano però novità sul mercato, in particolare sulla trattativa per Luis Henrique.

GIOCATORE – Siamo nel vivo della stagione, molto probabilmente nel momento decisivo. Tra campionato, Coppa Italia e Champions League l’Inter sta attraversando un periodo fitto di impegni e partite importantissime. Nonostante ciò però la dirigenza rimane allerta e comincia a programmare la rosa per la stagione 2025-2026. Tra i nomi in ballo per la squadra di Simone Inzaghi c’è sicuramente l’esterno del Marsiglia in Francia, ossia Luis Henrique. Il brasiliano è sul taccuino della società da settimane, da Sky Sport De arrivano conferme e novità.

Luis Henrique, Inter protagonista nella trattativa!

TRATTATIVA – L’Inter è entrata concretamente in corsa per Luis Henrique ed è pronta a tirar fuori un pacchetto totale di 29 milioni di euro. Il club nerazzurro non è l’unico ad essere interessato all’esterno destro di piede sinistro. C’è proprio il Bayern Monaco che prova a lavorarci. Max Eberl e Christoph Freund sono in contatto con gli agenti e vogliono il giocatore perché abbia un ruolo importante nella squadra di Vincent Kompany.